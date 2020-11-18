Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi
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Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi

18.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:55
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi

Bolu Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda, kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi.

MESAİ ARKADAŞLARI 112'Yİ ARADI

Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acile bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları (7)
BİLEMEDİM Kİ: Kaçak kesim olmuyormu milli parktaki ağacı kesmek neyse Allah rahmet eylesin ne diyeyim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE DEDİN SEN.: butun ormanlarimiz milli park statusundedir. bilmiyorsan öğren.
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YORUM: Milli park yazmamış haberde milli park yakını yazmış.
2 Yayından Kaldır
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