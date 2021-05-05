Son Dakika | KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
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Son Dakika | KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... konuşan Adem Güney, "Eşim geçen pazartesi 'köye gideceğiz işim var annemle' dedi, 'tamam' dedim pazartesi günü gittik. Ondan sonra bana haber geldi, 'çocuk kayboldu, aradım bulamadım, babam da bulamadı' dedi.

konuşan Adem Güney, "Eşim geçen pazartesi 'köye gideceğiz işim var annemle' dedi, 'tamam' dedim pazartesi günü gittik. Ondan sonra bana haber geldi, 'çocuk kayboldu, aradım bulamadım, babam da bulamadı' dedi. 'Çocuk nasıl kaybolur' dedim. Sonra ablamın, kardeşimin yanına gittim. Polisten izin aldık. Jandarma bizden evvel varmış aramaya başlamış. Sonra bir aramaya gittik, baktık çocuk yok. Jandarma bugün buldu. Allah razı olsun, devletimiz, milletimizden. Bulununca çok sevindim. Sevincimden ağladım. Merak ettim, ambulansta gördüm. Çok sevindim. Bundan başka sevincim yokmuş. Bulan astsubaydan da Allah razı olsun" dedi.

Son Dakika | KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
Son Dakika | KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
Son Dakika | KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ
Son Dakika | KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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