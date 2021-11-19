Son dakika! Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberler... Keçiören'de yaşanan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Keçiören'de yaşanan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.