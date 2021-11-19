Son dakika! Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika! Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Keçiören'de yaşanan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Keçiören'de yaşanan patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ANKARA - Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika! Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! Keçiören'deki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

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AA - Son Dakika Haberleri

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