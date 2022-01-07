Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KEÇİÖREN, ANKARA (AA) - Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Keçiören Şenlik Mahallesi Düz Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 3 gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden çıkartılan R.K, iddialara göre, komşuları yüzünden tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu bıçakla yaraladı.

Olay yerine kısa sürede gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.K'yı gözaltına aldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyuncu ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çiftin 2,5, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2,5 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika... Keçiören'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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