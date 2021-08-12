Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
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Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı

Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının ardından kontrol noktasında otobüs şoför ve yolcularına uyarılarda bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının ardından kontrol noktasında otobüs şoför ve yolcularına uyarılarda bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde meydana gelen otobüs kazalarıyla birlikte otobüs denetimlerini arttırdı. Uşak - Ankara karayolu üzeri Şeker Uygulama Noktasında yapılan denetimlerde otobüs şoförleriyle birlikte yolculara uyarılarda bulundu. Yapılan uyarılarda şoförlerin uykusuz yola çıkmamaları, hızlı gitmemeleri ve takografa uygun kullanmalarını hatırlattı. Yolculara yapılan uyarılarda ise uçak yolculuklarında kemer takmanın zorunlu olduğunu hatırlatırken otobüslerde de kemerin takılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca emniyet kemerin takılı olduğu kazalarda da kalıcı hasar riskinin azaldığı bilgisi aktarıldı. Yapılan uyarıların ardından otobüslerde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin ardından yolcular yollarına devam etti. - UŞAK

Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı
Son dakika... Kazanın ardından otobüs denetimleri arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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