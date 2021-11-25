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Son dakika: Kazadan 3 hafta sonra yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Kazadan 3 hafta sonra yaşamını yitirdi

Son dakika haber... Muğla-Denizli karayolu 10'uncu kilometresi Yaraş Mahallesi mevkiinde 3 Kasım'da gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ali Göndoğdu kazadan üç hafta sonra yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (İHA) - Muğla- Denizli karayolu 10'uncu kilometresi Yaraş Mahallesi mevkiinde 3 Kasım'da gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ali Göndoğdu kazadan üç hafta sonra yaşamını yitirdi.

Ali Gündoğdu yönetimindeki 48 AAE 773 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde Göksal U'nun kullandığı 20 U 7092 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Mert G. yaralandı.

Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve durumları ağır olduğu belirtilen iki kişiyi uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Gündoğdu 3 hafta sonra hayatını kaybetti. - MUĞLA

Son dakika: Kazadan 3 hafta sonra yaşamını yitirdi

Son dakika: Kazadan 3 hafta sonra yaşamını yitirdi

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