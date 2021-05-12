Son dakika... Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza
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Son dakika... Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza

Son dakika... Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden, ehliyetsiz araç kullanan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan H.C., 4 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden, ehliyetsiz araç kullanan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan H.C., 4 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. H.C.'ye üç kuralı da ihlal etmekten 7 bin 269 TL ceza yazıldı.

Kocasinan ilçesi Kayabaşı mahallesinde denetim yapan polis ekipleri, 38 KD 865 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarını dikkate almayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre kaçan sürücü Kuzey Çevre yolunda polisler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücü H.C.'nin ehliyetinin de bulunmadığı anlaşıldı. Polis, H.C.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 7 bin 269 TL para cezası kesti.


Son dakika... Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 7 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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