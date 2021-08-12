Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı

Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... TUNCELİ'de kayalıklardan düşen yavru ayıyı, jandarma kurtardı.

TUNCELİ'de kayalıklardan düşen yavru ayıyı, jandarma kurtardı. Uzun süre susuz kalan yavru ayıya jandarma, eliyle su içirdi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde yavru ayı, kayalıklardan düştü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Ekipler, ayıya önce elleriyle su içirdi, ardından da bulunduğu yerden aldı. Jandarma, yavru ayıyı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürdü.

 


- Tunceli
Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı
Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı
Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Son dakika haber: İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Haluk Levent
Spor Merve Çoban Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.08.2021 15:52:33. #1.13#

title