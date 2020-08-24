Son dakika! Kavgada silahla yaralanan genç öldü
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Son dakika! Kavgada silahla yaralanan genç öldü

Son dakika haberi: Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç hayatını kaybetti.

24.08.2020 03:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 04:34

Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kahya Mahallesi Menderes Caddesi'nde 19 yaşındaki Ahmet Pekcan ile kimlikleri öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Pekcan, göğsünden silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pekcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika! Kavgada silahla yaralanan genç öldü

Kaynak: AA

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