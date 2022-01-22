Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

GECE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye girerken gazetecilerin çektiği Sedef Kabaş, "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi. Kabaş'ın kelepçe takılmamasına rağmen ellerinde kelepçe varmış gibi yapması ise dikkat çekti.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Adliyede savcılığa çıkarılan Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞIYOR

Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine siyasetten de sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve bakanlardan gelen mesajlarda "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakaretin milli iradeyi hedef aldığı" vurgusu vardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kabaş'ın aynı zamanda milli iradeye hakaret ettiğini söyledi. Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir.''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ''Cumhurbaşkanlığı'nın onuru milletin onurudur hakaretleri şiddetle kınıyorum'' dedi.

Altun, şöyle devam etti: ''Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir.''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" mesajını paylaştı.

Kabaş'a bakanlardan da tepki geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret millet iradesi ve değerlerine alçak bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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