Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye gelerek incelemede bulundu.

Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Yangın sonrası çöken tek katlı evinde can verdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Son dakika haberleri | Manisa'da yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarına kurtaran dede sudan çıkamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:27:52. #1.15#

title