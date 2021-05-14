Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti
Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.
Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.
Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye gelerek incelemede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz