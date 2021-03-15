Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberler: KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adlileye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ