Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

15.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:40
Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberler: KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KASTAMONU'da polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adlileye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Ayşe Keşir Hulusi Akar Ziya Selçuk
Magazin Lady Gaga Şevket Çoruh Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kastamonu'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:41:37. #1.15#
title