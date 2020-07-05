Son Dakika | Kaş Mimarı Sevim Alan, kaş eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor Son dakika haberleri: Mimarlık kariyeri ile güzellik merkezi işletmeciliğini bir arada yürüten başarılı iş kadını ödüllü mimar Sevim Alan, yaptığı kaş tasarımlarına gösterilen yoğun ilgi ve talebi dikkate alarak başlattığı kaş eğitimlerine pandemi sürecinden sonra yeniden başladı.

Mimarlık kariyeri ile güzellik merkezi işletmeciliğini bir arada yürüten başarılı iş kadını ödüllü mimar Sevim Alan, yaptığı kaş tasarımlarına gösterilen yoğun ilgi ve talebi dikkate alarak başlattığı kaş eğitimlerine pandemi sürecinden sonra yeniden başladı.

Pandemi dönemindeki yasaklar nedeniyle kapatılan güzellik merkezlerini, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açan Sevim Alan, mimarlık kariyerindeki başarılarını güzellik sektöründe de sürdürüyor.

Yaptığı kaş tasarımlarıyla müşterilerini hayrete düşüren Sevim Alan, yaptığı her işte iddialı ve başarılı olmayı temel prensip edindiğini vurguladı. Merkezlerinde kaş tasarımları yapmasının yanı sıra bu alanda eğitim vererek kişilere iş imkanı da sunduğunu belirten Alan, "Yaptığım kaş tasarımlarına inanılmaz olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınlar kendi aralarında bana Kaş Mimarı olarak adlandırıyor. Bu benim için mutluluk ve gurur verici. İnsanın yüzünde doğru ifade şeklinin oturmasının ilk şartı doğru kaş şeklinden başlar. Bu konuda bildiklerimi verdiğim eğitimlerle hemcinslerime aktarıyorum. Hem öğreniyor hem meslek sahibi oluyorlar. Kaşın kadınlar üzerinde çok etkisi bulunmaktadır. Çünkü yüz ifadelerinde kişiye göre değişiklik gösteren işlemler uygulanmaktadır" dedi.

Sevim Alan, kadınlar tarafından yoğun ilgi gören kaş tasarımı alanında "Yılın en iyi hizmet veren kaş merkezi" ödülüne de layık görüldüğünü hatırlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA