Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
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Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA KARTAL'da sahibinin ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırdı.

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA KARTAL'da sahibinin ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırdı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, çocuğu köpeğin ağzından yaklaşık 1 dakika sonra kurtardı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken köpeğin sahibi olan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren bir kişi, köpeğe hakim olamadı. Sahibini sürükleyen köpek, sokakta top oynayan 10 yaşlarında bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, küçük çocuğun hastanede halen tedavi gördüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda köpeğin sahibi olan Fatih Aksu ve Hüseyin Aksu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi. Köpek ise Çevre, Doğa, Hayvan Koruma polisleri tarafından teslim alındı.

Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ
Son dakika haber: KARTAL'DA ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULUN SAHİPLERİLERİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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