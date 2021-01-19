Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
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Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı

19.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:19

Son dakika gündem haberi... BURSA'da tartıştığı kardeşi Semih Acar'ı (19) 25 kez bıçaklayarak, öldüren Fatih Acar (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'da tartıştığı kardeşi Semih Acar'ı (19) 25 kez bıçaklayarak, öldüren Fatih Acar (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'ta meydana geldi. Fatih Acar ile kardeşi Semih Acar, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Acar, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşini 25 kez bıçakladı. Semih Acar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olayın ardından, İznik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.  Semih Acar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Fatih Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Acar' ın, emniyette verdiği ifadede neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Fatih Acar, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
Son dakika... Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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