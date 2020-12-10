Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
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Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı

10.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:13

Son dakika haberler: Karaman'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karaman'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasının ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Medreselik köyünde dün yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı Mustafa K'nın (52), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, adliyeden cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Dün merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşanan olayda, Mustafa K. arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Ali Doğan'a (34) av tüfeğiyle ateş etmiş, Doğan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kavgayı ayırmaya çalışan Sadık K. (48) ile Faruk U. (39) yaralanmıştı.

Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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