Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.T'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada 562 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika: Karaman'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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