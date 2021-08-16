Son dakika: Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo sağlığına kavuşmuş ve taburcu olmuştu. Birkaç ay sonra böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan kötü haber geldi.

Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini müzisyen arkadaşı Yasemin Yıldız açıkladı. Yıldız, yaptığı açıklamada şunlar söyledi: Yıllar önce başladı bizim dostluğumuz. Beraber yaptığımız televizyon programları, sahneler, albümler... Artık beni kim güldürecek. Sen de gittin be amca. Ne yazsam bilemedim. Çok üzgünüm. Maalesef Cimilli amca (Cimilli İbo) savaşı kaybetti. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun"

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Bölgemizin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo'nun (İbrahim Özer) vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum .

Özer, böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tespit edilmesi sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

CENAZE PROGRAMI 49 yaşında hayatını kaybeden 'Cimilli İbo' lakaplı sevilen sanatçı İbrahim Özer'in cenazesi, yarın memleketi Rize'nin İkizdere ilçesinde defnedilecek.

Kaynak: Hürriyet