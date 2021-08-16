Cimilli İbo hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cimilli İbo hayatını kaybetti

Cimilli İbo hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo böbrek yetmezliği sebebiyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARADENİZ müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo böbrek yetmezliği sebebiyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer, 49 yaşında dün İstanbul'da böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özer'in vefatının ardından sevenleri yasa boğuldu ve sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınlandı. Cimilli İbo'nun geçtiğimiz yıl koronavirüs geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçı için vefatından bir gün önce sosyal medya üzerinden kan arandı. Cimilli İbo'nun cenazesi yakınları tarafından bugün tedavi gördüğü özel hastaneden alınarak defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.  


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek büyüyor! Can kaybı 70'e yükseldi
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek büyüyor! Can kaybı 70'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cimilli İbo hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:00:57. #1.16#

title