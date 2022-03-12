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Son Dakika | Karabük'te evin çatısı yangında hasar gördü

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Son Dakika | Karabük'te evin çatısı yangında hasar gördü

Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde Ayhan U'ya ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, baca ve çatıda hasar oluştu.

Öte yandan Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son Dakika | Karabük'te evin çatısı yangında hasar gördü

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, Yangın, Güncel, Haberler

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