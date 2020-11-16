Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı Karabağ Anlaşması kapsamında yenilgiyi kabul etti ve bölgeden çıkacaklarını bildirdi. Bu anlaşma ülkede iç karışıklığa yol açarken, Paşinyan vatan haini ilan edildi ve istifa etmesi istendi. Ermenistan başbakanı yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini duyurdu.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vururken, Azerbaycan kendisini savunmaya geçti ve Erivan yönetimine ağır bir yenilgi yaşattı.

PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL EDEREK ANLAŞMA İMZALADI

Yaklaşık olarak 250 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılması Erivan'ın elini kolunu bağladı. Rusya ve Azerbaycan liderleri ile görüşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul etti ve bölgeden çıkacaklarına dair anlaşma imzaladı.

VATAN HAİNİ İLAN EDİLİP İSTİFASI İSTENDİ

Bu anlaşma Ermenistan'da iç karışıklığa neden oldu. Halk anlaşmanın imzalandığı ilk gün hükümet binasını basarken, Paşinyan'ın odasını talan etti. Muhalefet partilerinin önderliğinde başlatılan Paşinyan aleyhindeki protestolarda, başbakan vatan haini ilan edildi ve istifa etmesi istendi.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ DUYURDU

Paşinyan' yaptığı son açıklamada görevinin başında olduğunu bildirerek istifa etmeyeceğini duyurdu.