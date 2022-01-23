Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı - Haberler
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Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı

Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde araçları karda mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerini askerler kurtardı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde araçları karda mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerini askerler kurtardı.

Esendere beldesinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların elektriksiz kalmaması için yola çıkan VEDAŞ arıza ekipleri, karda ve tipiye yakalanarak araçları mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kaldıkları yerden çıkamayınca askerlerden yardım istediler.

Haber vermesi üzerine olay yerine giden askerler, yoğun bir çalışmayla arıza ekibinin aracının mahsur kaldığı yerden kurtardı. Daha sonra Esendere Belediyesi karla mücadele ekipleri, VEDAŞ görevlilerinin rahat yol almaları için eşlik etti.

Askerlere ve Esendere Belediyesinin ekiplerine teşekkür eden arıza ekipleri; gece gündüz, kar tipi demeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. - HAKKARİ

Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı

Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı

Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı

Son dakika: Kar ve tipide mahsur kalan ekipleri askerler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yüksekova, Esendere, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Haber

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