Son Dakika | Kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Isparta'da bir evin kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.