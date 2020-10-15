Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
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Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

15.10.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:03
Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Adana'da, başka bir otomobil ile çarpışıp, sulana kanalına uçan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Meraklı kalabalığın sulama kanalı kıyısında sıraya girip, koronavirüs tedbirlerine aldırmadan sudaki aracı izlemesi ise dikkat çekti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'a meydana geldi. Nazmi Kaan Akkuş yönetimindeki 01 ABV 706 plakalı otomobil, Mehmet Emin Turantekin'in kullandığı 01 CAG 63 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri yıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Akkuş, kazayı yara almadan atlattı.

MERAKLI KALABALIK TEDBİRLERİ UNUTTU

Kazanın ardından bölgede toplanan meraklı kalabalık, suyun içindeki otomobili izlemeye başladı. Polisin uyarısı ile bazı vatandaşlar bölgeden ayrılırken, bazıları ise izlemeye devam etti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bazı vatandaşların maske takmadıkları da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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