Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Adana'da, başka bir otomobil ile çarpışıp, sulana kanalına uçan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Meraklı kalabalığın sulama kanalı kıyısında sıraya girip, koronavirüs tedbirlerine aldırmadan sudaki aracı izlemesi ise dikkat çekti.