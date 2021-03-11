Son dakika... Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika... Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

11.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:53
Son dakika... Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Gülsen Candar (55) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Gülsen Candar (55) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Naldöken yol ayrımında meydana geldi. Gülsen Candar yönetimindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Duru (19) yönetimindeki 15 SD 446 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Gülsen Candar olay yerinden yaşamını yitirirdiği kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet Duru ile kamyonette bulunan Mehmet Çetinkaya hafif yaralandı.Kazada yaşamını yitiren Gülsen Candar'ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ

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