Son dakika... Kahta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Son dakika... Kahta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Kahta'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tablet ve kamera çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tablet ve kamera çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Özal mahallesi Yakup Canpolat Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana gelen tablet ve kamera cihazının çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli tespit edildi. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı Ş.S.(18) yakalanarak gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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