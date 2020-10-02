Son dakika: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

02.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:16
Son dakika: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Gül'ün (33) kullandığı 46 ABP 702 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 38. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 27 GG 747 plakalı biber yüklü traktöre çarptı. Mehmet Cumhur Kaygılı idaresindeki 01 AEH 443 plakalı otomobil de Gül yönetimindeki araca çarptı.

Kazada sürücülerden Ahmet Gül ve aynı araçtaki Serkan Tüke ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüke ise buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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