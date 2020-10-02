Son dakika: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.