Son dakika! Kahramanmaraş'ta evleri kardan yıkılmak üzere olan çifti jandarma kurtardı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan çifti jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.