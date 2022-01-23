Son dakika! Kahramanmaraş'ta evleri kardan yıkılmak üzere olan çifti jandarma kurtardı
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan çifti jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle evleri yıkılmak üzere olan çifti jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.
Kırsal Dedeler Mahallesi'nde 74 yaşındaki eşi Latife Saat ile yaşayan Mehmet Saat, toprak evlerinin kar ve tipi nedeniyle çökme tehlikesi bulunduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesinden yardım istedi.
İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, yaşlı çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.
Şekeroba Mahallesi'ndeki torunlarının evine ulaştırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.