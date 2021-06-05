Kağıthane'de inşaattaki gölete yüzmek için giren çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de inşaattaki gölete yüzmek için giren çocuk hayatını kaybetti

Kağıthane'de inşaattaki gölete yüzmek için giren çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de inşaat sahasındaki gölete girerek boğulma tehlikesi geçiren ve dalgıçlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağıthane'de inşaat sahasındaki gölete girerek boğulma tehlikesi geçiren ve dalgıçlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağıthane Seyrantepe'de 10 yaşındaki Mithat Evlice ve yanındaki bir arkadaşıyla birlikte ailesinden habersiz bir şekilde inşaat alanındaki gölete yüzmek için girmiş ve çıkamayarak boğulma tehlikesi geçirmişti. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde inşaat sahasındaki göletten çıkarılan Mithat Evlice, Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Şevval Sam Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağıthane'de inşaattaki gölete yüzmek için giren çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 22:48:26. #1.14#

title