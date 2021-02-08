Kadın doktora orakla saldıran şahıs kıskıvrak yakalandı
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Kadın doktora orakla saldıran şahıs kıskıvrak yakalandı

08.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:05

Rize'de erkek bir şahıs, yanında getirip gizlice soktuğu orakla psikiyatri doktoruna saldırdı. Kaçmaya çalışan saldırgan kıskıvrak yakalanırken, doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Korkunç olay Rize Devlet Hastanesi'nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun odasına girdi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Doktorla tartışan şahıs yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu'na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

KOLUNDAN YARALANDI

Saldırıya uğrayan doktorise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, doktor Meltem Puşuroğlu'nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.

Kadın doktora orakla saldıran şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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