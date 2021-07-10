Son dakika! Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika! Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika! Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kadıköy'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kadıköy'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozyatağı'ndaki Tuzcuoğlu Köprüsü'nden Kartal istikametine giden Hakan E'nin kullandığı 34 NZJ 12 plakalı otomobil, Uğur D. yönetimindeki araca çarptı.

Sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çıkan otomobil, köprünün ayağını çarparak, durdu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Hakan E, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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