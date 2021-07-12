Son Dakika: Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Provokasyon olarak görüyorum
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Son Dakika: Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Provokasyon olarak görüyorum

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Kadıköy'deki kilise duvarına çıkarak dans eden 3 kişiye bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Konunun takipçisi olacağını belirten Erdoğan, "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum" dedi.

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bir grup, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanarak müzik eşliğinde eğlenmişti. Toplanan gruptan 3 kişinin kilisenin kapı duvarının üstüne çıkarak oynaması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

2 KİŞİ EV HAPSİ CEZASI ALDI

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken 2 şüpheli hakkında ise, 'konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol kararı verildi. Dans eden şüphelilerden biri, "Alkolün etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PROVOKASYON OLARAK GÖRÜYORUM

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Son Dakika: Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Provokasyon olarak görüyorum
Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.'
Erdoğan: (Kadıköy'deki kiliseye saygısızlık) Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız."
Erdoğan: 'İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...
Erdoğan: "İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon...
Servet Uzun
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Son Dakika: Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Provokasyon olarak görüyorum - Haberler
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