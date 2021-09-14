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Son dakika haberleri: Kadıköy'de silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kadıköy'de silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ramazan EĞRİ/ KADIKÖY'de geçen ağustos ayında Serhat D.'yi silahla yaralayan şüpheli Serhat Y. Maltepe'de evinde yakalandı.

Ramazan EĞRİ/ KADIKÖY'de geçen ağustos ayında Serhat D.'yi silahla yaralayan şüpheli Serhat Y. Maltepe'de evinde yakalandı.

Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta meydana gelen olayda bir kişi, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Serhat D. ve eşi Zehra D.'ye silahla peş peşe ateş etti. Olayda Serhat D. yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Serhat Y. olduğunu tespit etti. Uyuşturucu madde ticaretinden aranması olduğu belirlenen Serhat Y.'nin Maltepe'de kaldığı evde uyuşturucu madde yetiştirerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine eve baskın düzenlendi. Serhat Y. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli Serhat Y. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri: Kadıköy'de silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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