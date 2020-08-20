2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım Kadıköy'de maske takmadığı için iki polis tarafından gözaltına alınan ve o sırada çıkan arbedede yere düşen genç kızın ifadesi ortaya çıktı. Genç kız sigara içtiği için maskesinin takılı olmadığını söyledi.

İstanbul Kadıköy'de iki polisin açığa alındığı olayda 19 yaşındaki Rana B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Genç kız, polislerin "gel bakalım buraya" diyerek kendisini çağırdıklarını ve maskesini o an sigara içtiği için takmadığını söyledi.

SİGARA İÇTİĞİ İÇİN MASKEYİ ÇENESİNE İNDİRMİŞ

Rana B. "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Görevli memura hakaret" suçlarından müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade verdi. İfadesinde dün saat 18.20 sıralarında arkadaşı Zeynep K. ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yürüdüğünü söyleyen Rana B., o esnada sigara içtiği için maskesinin çenesinde olduğunu öne sürdü. Polis memurlarının kendisini "Sen gel bakalım buraya" şeklinde çağırdığını dile getiren Rana B. yanında kimliğinin olmadığını bu sebeple İstanbul kartını polislere gösterdiğini belirtti.

"900 TL CEZA YEDİN, ÖDERSİN"

Polislerin kendisine "900 TL ceza yedin, ödersin" dediğini kaydeden Rana B. arkadaşıyla birlikte polislerin yanından uzaklaştığını sonrasında polislerin kendisini tekrar yana çağırdığını ifade etti. Rana B. o sırada çevrede bulunan birçok vatandaşın maskesiz dolaştığını öne sürerek cezaya itiraz ettiğini kaydetti.

POLİS MEMURLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin kendisini polis merkezine götürmek istediğini aktaran Rana B. merkeze gitmek istemediğini, arkasını dönerek yürüdüğünü belirtti. Polisin peşinden gelerek kolunu tuttuğunu ve kolunu ters kelepçe yaparak çelme taktığını kaydeden Rana B. yere düştüğünü dile getirdi. Rana B. polis memurunun o kadar insana rağmen kendisini yerde sürüklemeye devam ettiğini öne sürdü. Polis memurlarından da şikayetçi olan Rana B. ve Zeynep K. savcının talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.