Son dakika... Kadıköy'de hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi Son dakika haberine göre Kadıköy'ün en işlek caddelerinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Kadıköy'ün en işlek caddelerinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerinin ruhsat, kimlik ve kask kullanımı denetlenirken uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kadıköy'de sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Çelik yelekle önlem alarak uzun namlulu silahla nöbet tutan polis ekibi çevrede güvenliği sağlarken, diğer ekipler motosiklet sürücülerini uygulama noktasına çekerek denetledi. Kimlik ve ruhsat kontrolünün yanı sıra kask kullanımını da denetleyen ekiplere polis helikopteri uygulama boyunca havadan destek verdi. Kaskı bulunmayan bir motosiklet sürücüsü ise uygulama noktasını fark ettiği an ekiplerin olduğu noktaya yaklaşmadan ara sokağa girerek izini kaybettirdi.

(Hanifi Bayar - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA