Son Dakika: Kadıköy'de freni patlayan otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarptı: 5 yaralı Son dakika: Kadıköy'de İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de freni patlayan İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüs kaldırıma çıktıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarptı. Kazada otobüs şoförünün aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

ÖNCE KALDIRIMA ÇIKTI SONRA DUVARA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde, freni patlayan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan, otobüs şoförü ile 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.