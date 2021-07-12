Son Dakika! Bakan Soylu'dan kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor
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Son Dakika! Bakan Soylu'dan kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor

Son Dakika! Bakan Soylu'dan kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Dün akşam Kadıköy'de bir kilisenin duvarına çıkıp dans eden şahıslar sosyal medyada gündem oldu. Skandala ilişkin tepkiler artarak devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." dedi.

İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'nin duvarına çıkıp dans eden 3 kişi, tepki topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepkilerini dile getirdi.

"HUKUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan duruma tepki gösterip son duruma ilişkin bilgi verdi. Soylu'nun açıklamasında, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Bakan Soylu'dan kilisenin duvarına çıkıp dans edenlere tepki: Saygısızlığı yapanlar gözaltında, hukuk süreci devam ediyor

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul Valiliği olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
Görüntüler tepki çekti! Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
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