Son dakika: Kadıköy'de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Son dakika habere göre Kadıköy'de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü Kadıköy'de bir erkek boşanmış olduğu eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü Kadıköy'de özel bir hastanede çalışan (Y. M.), boşanmış olduğu eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.