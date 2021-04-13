Son Dakika | Japonya'da Fukuşima krizi: Radyoaktif atık su denize boşaltılacak

Son dakika haberleri: Japonya hükümeti Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyu denize boşaltmaya karar verdi.

Japonya hükümeti Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyu denize boşaltmaya karar verdi. Karara çevreciler ve bölge ülkelerinden tepki yağdı.

Japonya, deprem ve tsunami nedeniyle 2011 yılında tahribata uğrayan Fukuşima nükleer santralinden işlenmiş radyoaktif suyun 2 yıl içinde okyanusa bırakmaya başlayacak. Kritik karar Başbakan Suga Yoşihide tarafından açıklandı. Yoşihide, süreci devam eden nükleer santralin devreden çıkarılması ile santraldeki işlenmiş atık suyun salıverilmesi arasındaki bağlantıya ilişkin, "Fukuşima Dai-içi tesisinin devreden çıkarılması konusunda işlenmiş suyun bertaraf edilmesi kaçınılmaz bir mesele. Hasarı önlemek için geniş ölçüde ve sağlam adımlarla güvenlik standartları sağlanarak plan uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

SULARIN TANKLARDA TUTULMASININ MALİYETİ 912 MİLYON DOLAR

Yerel medya, 500 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek bu yaklaşık 1.3 milyon ton suyun tesisteki tanklarda tutulması, Japonya hükümetine yıllık 912.66 milyon dolara mal olduğunu aktardı.

HÜKÜMETTEN BİLİMSEL İLKELERE DAYANIYOR SAVUNMASI

"6 yıldan fazladır uzmanların incelemesi sonucunda, suyun okyanusa salıverilmesi planının gerçekçi olduğuna karar verildi" diyen Yoşihide,"Bu değerlendirme aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bilimsel ilkelerine dayanıyor" ifadelerine yer verdi. Karara çevrevcilerden ve bölge ülkelerden tepki gösterildi. Çevresel sivil toplum örgütü Greenpeace, Japon hükümetinin planını "Fukuşima halkına yeniden ihanet etme eylemi" olarak nitelendirerek, ülkede eylem düzenledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı