Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyon
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Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyon

23.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:24
Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyon

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu neticede Korgun ilçesinde düzenlenen operasyonda S.A., M.A., V.İ., C.D. ve K.G. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların üzeri ve araçlarında yapılan aramalarda 781 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız ve seri numarasız av tüfeği ele geçirildi.

Şahıslardan 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken S.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çankırı E Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI

Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyon
Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına suçüstü operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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