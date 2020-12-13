Son dakika: Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını
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Son dakika: Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını

13.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:59
Son dakika: Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını

Son dakika haberler... Konya'nın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir çiftlik evinde kumar oynadığı iddia edilen 11 kişi düzenlenen baskınla yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir çiftlik evinde kumar oynadığı iddia edilen 11 kişi düzenlenen baskınla yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Türkmen Mahallesi'nde bir çiftlik evinde meydana geldi. D.P'ye ait evde kumar oynandığını tespit eden jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. Çiftlik evinde yapılan aramada masa ve sandalye kurmak suretiyle kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Ev sahibine kumar oynamak için yer ve mekan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, ayrıca evde bulunan 11 şahsa sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ve kumar oynamaktan bin 225 TL olmak üzere toplamda 48 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. - KONYA

Son dakika: Jandarmadan çiftlik evine kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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