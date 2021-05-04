Son dakika... Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı
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Son dakika... Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı

Son dakika... Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Uçhisar beldesinde araç içerisinde bulunan şüpheliler S.I. ve F.S.'nin yapılan üst aramasında metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.I. ve F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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