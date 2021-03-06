Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
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Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

06.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:24
Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

Son dakika haberi... Jandarma, kayıp koyunları dronla bulduAKSARAY'ın Eskil ilçesinde kaybolan 83 koyun, jandarma tarafından drone sayesinde yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu.

Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kaybolan 83 koyun, jandarma tarafından drone sayesinde yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu.

Eskil ilçesi İkizce köyünde çobanlık yapan Hüseyin Gökoğlu (60), koyunları otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında köyün 5 kilometre uzağında bulunan meraya götürdü. 1 saat sonra koyunları bıraktığı yerde bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Drone yardımıyla arama çalışmalarını yapan jandarma, yaklaşık 16 saat sonra 20 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı İlçesi Kuştepe mevkisinde koyunları buldu. Bulunan koyunlar çoban Hüseyin Gökoğlu'e teslim edildi.

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Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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