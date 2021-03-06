Son dakika gündem: AKSARAY Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
Son dakika haberi... Jandarma, kayıp koyunları dronla bulduAKSARAY'ın Eskil ilçesinde kaybolan 83 koyun, jandarma tarafından drone sayesinde yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu.
Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu
AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kaybolan 83 koyun, jandarma tarafından drone sayesinde yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulundu.
Eskil ilçesi İkizce köyünde çobanlık yapan Hüseyin Gökoğlu (60), koyunları otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında köyün 5 kilometre uzağında bulunan meraya götürdü. 1 saat sonra koyunları bıraktığı yerde bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Drone yardımıyla arama çalışmalarını yapan jandarma, yaklaşık 16 saat sonra 20 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı İlçesi Kuştepe mevkisinde koyunları buldu. Bulunan koyunlar çoban Hüseyin Gökoğlu'e teslim edildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı