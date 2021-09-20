Son Dakika | Jandarma, kayıp keçileri dronla buldu - Haberler
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Son Dakika | Jandarma, kayıp keçileri dronla buldu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Son Dakika | Jandarma, kayıp keçileri dronla buldu

Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, havadan dronla arama yaparak, kayıp 13 keçiyi bulduktan sonra sahibine teslim etti.

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, havadan dronla arama yaparak, kayıp 13 keçiyi bulduktan sonra sahibine teslim etti.

Oymaağaç köyünde yaşayan Şahin Yılmaz, 13 keçisinin dün gece ahırda olmadığını fark etti. Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler, gece görüşlü ve termal özellikli dron ile yaptığı aramada keçilerin yerini belirledi. Ekipler, keçileri bulunduğu yerden alarak, sahibine teslim etti. Şahin Yılmaz, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.


Son Dakika | Jandarma, kayıp keçileri dronla buldu

Son Dakika | Jandarma, kayıp keçileri dronla buldu

Son Dakika | Jandarma, kayıp keçileri dronla buldu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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