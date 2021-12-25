Jandarma'dan tarihi eser operasyonu... Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi
Jandarma'dan tarihi eser operasyonu... Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla; Bizans dönemine ait 200 adet tarihi sikke ele geçirildi.
İSTANBUL (İHA) - Jandarma'dan tarihi eser operasyonu... Bizans dönemine ait 200 tarihi sikke ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla; Bizans dönemine ait 200 adet tarihi sikke ele geçirildi. Tarihi sikkeleri satmaya çalışan 3 şahıs gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri İş Başında
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüpheli şahsın yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde; şüphelilerin Çatalca ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.
Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; şüphelileri Çatalca ilçesi Muratbey mahallesindeki tır parkında yakaladı. Şahısların üst aramasında 200 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.
Ele geçirilen 200 adet sikke İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne incelemesi için teslim edildi. Yapılan inceleme sonucunda sikkelerin Bizans Dönemine ait bronz sikke oldukları tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.