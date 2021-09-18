Son dakika! Jandarma'dan kenevir operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Jandarma'dan kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Jandarma'dan kenevir operasyonu

Son dakika haberine göre Malatya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi.

Malatya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar, kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı öğrenildi. Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde, 1 şahsın bahçesinde yapılan arama sonucunda, 2 kilo 400 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet otomatik av tüfeği, 27 adet av tüfeği kartuşu, 63 adet 9 milimetre fişek, 24 adet 7.65 milimetre fişek, 8 adet 38 kalibre fişek, 2 adet 5.56 milimetre fişek, 1 adet 12.7 milimetre fişek ve 5 adet gama ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Son dakika! Jandarma'dan kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evin çatısında iple asılı halde bulundu

22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evin çatısında iple asılı halde bulundu

 Roma döneminden kalma lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler

Roma döneminden kalma lahiti 750 bin dolara satmak isterken yakayı ele verdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Mansur Yavaş Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Bergen Bensu Soral Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Jandarma'dan kenevir operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:10:29. #1.17#