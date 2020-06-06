Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Kordonboyu'na İzmirliler akın etti. Kordonboyu'na gidenler ise gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Oluşan kalabalık, salgına karşı vatandaşları korkuttu.

06.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:03

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen İzmirliler, akşam saatlerinde Kordonboyu'na akın etti. Sahilde yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşlar olduğu gibi çimler üzerinde oturan vatandaşları da görenler, kalabalık karşısında şaşkına döndü.

"BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİK"

Genel anlamda tanıdıkları ile otururken sosyal mesafe kurallarına ve maske takımına riayet etmeyen birçok vatandaşın, yabancı şahıslar ile aralarına mesafe koyduğu gözlemlendi. Arkadaşları ile birlikte Kordonboyu'na gelen Seda Kayhan (23), hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından arkadaşları ile birlikte sokağa çıktıklarını belirterek, "Kordon'un bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik ama çok fazla kalabalıkmış. Yollarda da çok fazla trafik var ama yine de eğleniyoruz, günümüz eğlenceli geçiyor" dedi.

Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı

KALABALIK KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sahile gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi koruma amaçlı çizilen çember daire içerisinde oturan Toprak Küçükturan ise şunları söyledi, "Bizde arkadaşlarımız ile çıkarak Alsancak'a Kordon'a geldik. Açıkçası bu kadar kalabalık olabileceğini düşünmüyordum ama tahmin ettiğimden çok daha kalabalık. İnsanlar kendi arkadaşları arasında samimiyeti kurmuşlar fakat tanımadıkları insanlar arasında da mesafeyi koymuşlar. Pandemi ülke için biraz zorlayıcı geçiyor" diye konuştu. Sahilde arkadaşları ile birlikte bulunan Koray Akpınar'da, uzun bir süreden sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığını belirterek, arkadaşları ile birlikte hava almak için Kordon'a geldiklerini fakat şuan ki görüntünün korkutucu olduğunu ve tedirgin olduklarını ifade etti.

Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Haber
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Birce Akalay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Anne Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 00:03:41. #1.15#
title