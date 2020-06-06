Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Kordonboyu'na İzmirliler akın etti. Kordonboyu'na gidenler ise gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Oluşan kalabalık, salgına karşı vatandaşları korkuttu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen İzmirliler, akşam saatlerinde Kordonboyu'na akın etti. Sahilde yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşlar olduğu gibi çimler üzerinde oturan vatandaşları da görenler, kalabalık karşısında şaşkına döndü.

"BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİK"

Genel anlamda tanıdıkları ile otururken sosyal mesafe kurallarına ve maske takımına riayet etmeyen birçok vatandaşın, yabancı şahıslar ile aralarına mesafe koyduğu gözlemlendi. Arkadaşları ile birlikte Kordonboyu'na gelen Seda Kayhan (23), hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından arkadaşları ile birlikte sokağa çıktıklarını belirterek, "Kordon'un bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştik ama çok fazla kalabalıkmış. Yollarda da çok fazla trafik var ama yine de eğleniyoruz, günümüz eğlenceli geçiyor" dedi.

KALABALIK KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sahile gelerek Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafeyi koruma amaçlı çizilen çember daire içerisinde oturan Toprak Küçükturan ise şunları söyledi, "Bizde arkadaşlarımız ile çıkarak Alsancak'a Kordon'a geldik. Açıkçası bu kadar kalabalık olabileceğini düşünmüyordum ama tahmin ettiğimden çok daha kalabalık. İnsanlar kendi arkadaşları arasında samimiyeti kurmuşlar fakat tanımadıkları insanlar arasında da mesafeyi koymuşlar. Pandemi ülke için biraz zorlayıcı geçiyor" diye konuştu. Sahilde arkadaşları ile birlikte bulunan Koray Akpınar'da, uzun bir süreden sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığını belirterek, arkadaşları ile birlikte hava almak için Kordon'a geldiklerini fakat şuan ki görüntünün korkutucu olduğunu ve tedirgin olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA