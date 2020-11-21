Son dakika! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı
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Son dakika! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı

21.11.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:19
Son dakika! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı

Son dakika haberler... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün yaptırmış olduğu korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün yaptırmış olduğu korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptırmış olduğu PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Köşger sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." - İZMİR

Son dakika! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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