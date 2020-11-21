Son dakika! İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger korona virüse yakalandı
21.11.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:19
Son dakika haberler... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün yaptırmış olduğu korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün yaptırmış olduğu korona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptırmış olduğu PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Köşger sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Şifayı verecek olan Allah'tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı