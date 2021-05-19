Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedilirken yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyururken şiddetini 4.3 olarak paylaştı.

Kandilli verilerine göre Kuşadası'nda saat 14:14 ve 14:18'de, 4.0 ile 4.1 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Kuşadası Körfezi olduğu belirlendi.

4.3 ŞİDDETİNDE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin şiddeti ise 4.3 olarak gerçekleşti.

Deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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