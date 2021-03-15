İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı
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İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı

15.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:10
İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 31 kişiden Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

İzmir'de, FETÖ'nün hücre evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 31 kişiden Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik tespitler sonrasında yeni bir operasyonun talimatını vermiş, Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ında aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın'ında aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı, 13 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

BALYA BALYA PARALAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

30 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları, örgütün mahrem yapı içerisinde görev aldıkları belirlenmişti.

Avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da gözaltına alındığı operasyonda yüklü miktarda paralar ele geçirilmiş, aramalarda 179 bin dolar, 37 bin 500 TL bulunmuştu.

Ele geçirilen balya balya paraların ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere örgüte toplandığı, örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapıldığı değerlendirilirken, gözaltındaki şüpheliler ilk sorgularında buna benzer itiraflarda bulunmuştu.

(İHA)

İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 18 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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